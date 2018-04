Deze Ferrari F40 replica zal je leven veranderen

Door: AUTO55

Enkele muisklikken volstaan om een Californische bezitter van een omgebouwde Pontiac Fiero V6 heel gelukkig te maken. Maar je moet er ook wel omgerekend € 8.620 veil voor hebben. Wat je in de plaats krijgt, is een auto die - zo staat hij letterlijk op eBay aangeprezen - je leven zal veranderen. De verkoper gaat zelfs zover in zijn online verkoopspraat dat hij beweert dat een man hem ooit 20 dollar heeft geboden om eens plaats te mogen nemen in zijn pseudo-Ferrari F40. De binnenzijde werd immers ook compleet onder handen genomen door de overenthousiaste koper. Beter fotomateriaal, daar kon hij dan weer niet voor zorgen.