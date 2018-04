Honda NSX is er volgende maand (eindelijk)

Door: AUTO55

Sinds het debuut van de Honda NSX in 1990, is er nog steeds geen tweede generatie van verschenen. Wel heel wat aankondigingen, de laatste jaren een concept, patenttekeningen van een roadster-versie en zelfs al een racewagen, maar dus nog geen definitief productiemodel van de NSX II. Al komt daar binnenkort verandering in. De Japanners hebben namelijk aangekondigd dat de troonopvolger volgende maand - eindelijk - op de North American International Auto Show in Detroit zal worden voorgesteld. Die beurs opent de deuren van 12 tot 25 januari.

Hybride

Van de nieuwe NSX wordt al langer beweerd dat hij zich laat aandrijven door drie motoren, waarvan twee elektrisch zijn en één - de V6-benzinemotor - door twee turbo's wordt bijgestaan. De benzinemotor zou enkel de achterwielen van kracht voorzien, terwijl de elektrische centrales zich op de vooras concentreren. Officieel zijn deze gegevens echter (nog) niet. Wat we wel met zekerheid kunnen melden, is dat de sportauto in het Californische Torrance werd ontworpen en ontwikkeld in Raymond, Ohio.

Audi-prijs, Ferrari-prestaties

De prijsstelling van de NSX zou volgens Honda min of meer gelijk moeten lopen met die van de Audi R8. De prestaties zouden dan weer overeenkomen met die van de Ferrari 458 Italia. Dat het een klepper wordt, staat dus al zo goed als vast. En al zeker als je weet dat het model nu al is uitverkocht in het Verenigd Koninkrijk.