Mazda 2, CX-3 en 6 doen stoer

Door: BV

Begin volgend jaar tonen de Japanse autobouwers hun kunnen nogmaals op het Autosalon van Tokio. Het gaat hier om een wat meer bescheiden beurs tussen de tweejaarlijkse grote editie waarop de Japanse autobouwers ons steevast proberen te overdonderen met gekke concepts en toekomstige technologieën.

Sportief uiterlijk

We kunnen je nu al zeggen dat er over technische aanpassingen met geen woord gerept wordt. Maar een beetje striping, aangepaste ophanging, andere wielen en wat potiger getekende bumpers maken al heel wat verschil. Dat bewijst Mazda door er de kleine 2 (die op het Autosalon van Brussel z'n Europese première beleeft), de in Los Angeles voorgestelde CX-3 én er de grote, recent gefacelifte Mazda 6 van te voorzien. Als je in Europa voor een soortgelijk uiterlijk wil gaan, dan zal je die wellicht zelf moeten samenknutselen.