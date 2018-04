Volvo gaat weg uit autosport

Door: BV

Volvo heeft aangekondigd zich terug te trekken uit het STCC, dat is het Zweedse Toerwagenkampioenschap, zodra het contract het toelaat. Die overeenkomst loopt in principe af na 2015. Het bedrijf is ook nog actief in de spectaculaire Australische V8 Supercars. Dat contract loopt nog tot eind 2016.

Autosport past niet bij Volvo

De beslissing past in de nieuwe, onconventionele marketingstrategie die het bedrijf hanteert. ‘Volvo staat voor kleinere motoren en veiligheid’ klinkt het. Dat past niet bij autosport. Bovendien heeft het bedrijf beslist ook het gros van z’n andere sponsordeals terug te schroeven. Alleen de Volvo Ocean Race - een wereldwijde zeilwedstrijd - blijft buiten schot.