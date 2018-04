Dacia Duster met V8 in Dakar

Door: BV

Renault heeft twee Dusters ingeschreven voor de Dakar. Ja, Renault, want in Latijns Amerika (waar de Dakar-rally tegenwoordig wordt verreden) is dat het logo dat het bedrijf op de populaire softroader kleeft. Van 4 tot 14 januari van volgend jaar doorkruist de grootste rally ter wereld de landen Argentinië, Chili en Bolivië. En als het van Renault afhangt, zitten de Dusters in de top 10 als de meet onder de banden rolt.

Meer power

Renault schrijft drie Dusters in. En terwijl sommige constructeurs met dieselmotoren kiezen voor een interessante verhouding tussen trekkracht en gewicht, gaat Renault gewoonweg voor brute kracht. De Renault-Nissan-alliantie heeft de beschikking over V8-motoren met motorsportspecificaties en die zijn in het stalen frame van deze terreinracers ingewerkt. 380pk is wat de drie Zuid-Amerikaanse piloten onder de rechtervoet krijgen.