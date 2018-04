Mitsubishi doet nog één keer gek met Lancer Evolution

Door: BV

Als Mitsubishi klaar is met deze Lancer Evolution, valt het doek voor de Japanse sedan met bovenaardse prestaties. Maar voor het zover is, doen de Japanners nog één keer gek met de laatste evolutie van de legendarische vierwieler. Op het Autosalon van Tokio staat begin januari een voorbode daarvan te blinken. Dat is deze Evolution X Final Concept.

Mitsubishi Lancer Evolution X met 480pk

Het kloppende hart, nog steeds een tweeliter viercilinder turbomotor, krijgt een potente pacemaker aangemeten. De luchtinlaat, luchtafvoer, de rekeneenheid én de turbo zijn allemaal nieuw. En dat levert het bijna hallucinante vermogen van 480pk op. Een versterkte vijfversnellingsbak die je met de hand moet bedienen, versast dat naar alle vier de wielen 19-duims lichtmetaal, specifieke banden en een in hoogte instelbare sportophanging zorgen voor de link met de ondergrond.

Speciaal uiterlijk

De laatste regels in de geschiedenis van het model zullen geschreven worden door exemplaren die uitgevoerd zijn in mat zwarte lak, terwijl het dak en de achtervleugel glanzend zijn uitgevoerd. En Mitsubishi voegt voor net dat beetje extra klasse, ook enkele chroomaccenten toe.