Aan deze Ferrari 250 GTO zit een reukje

Wat het wel is? Een Mazda MX-5 van de eerste generatie met een ander jasje aan. En je kon 'm kopen via eBay - als je er omgerekend een kleine € 19.000 voor over had tenminste. Kon dus, want inmiddels kan er al niet meer op de auto worden geboden.

Uiterlijk vertoon

Op motorisch vlak werd de replica ongemoeid gelaten. Tussen de voorwielen woont dus nog steeds een atmosferische zestienhonderd die 116pk richting achteras stuurt. De Britse verkoper voegde ook aan zijn advertentie toe dat er onder de auto een roestvrij stalen uitlaatsysteem hangt (ter waarde van £ 1.500 of omgerekend € 1.911, installatie inbegrepen), dat de aanwezige rolkooi onlangs op een poetsbeurt getrakteerd werd en dat er in september van dit jaar nieuwe remblokken en een nieuwe batterij hun opwachting hebben gemaakt.

