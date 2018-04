3 Europese premières bij Mazda op Salon Brussel

Door: BV

Mazda houdt z’n aanwezigheid in Paleis 6 van de Heizel behoorlijk bescheiden. Er zullen maar vijf voertuigen tentoongesteld worden. Maar drie ervan zijn Europese premières.

Facelift Mazda 6 en CX-5

Mazda heeft het uiterlijk van de twee toppers uit z’n aanbod bijgepunt. En daarbij werd vooral gemikt op een meer premium uitstraling. Daarnaast worden enkele nieuwe technologieën op de modellen geïntroduceerd. Adaptieve LED-koplampen, dodehoekwaarschuwing en een acteive rijstrookassistent bijvoorbeeld. Daarnaast is de Mazda 6 Wagon er voortaan ook met vierwielaandrijving in combinatie met de 2,2l dieselmotor. Dat systeem is afkomstig uit de CX-5.

Nieuwe Mazda 2

De compacte nieuwe Mazda 2 is de grootste nieuwigheid van het merk. De nieuwe stadsrakker van het merk zit in een trendy outfit waarin steevast 5 deuren zijn uitgesneden. Er zijn vier motorversies (alleen 1,5l groot, op benzine of diesel) met vermogens van 75 tot 115pk.

Meteen te bestellen

De drie nieuwe Mazda’s zullen pas vanaf maart in het Belgische dealernet te zien zijn, maar wie echt wil kan er vanaf deze maand al een bestelbon voor tekenen.