Bugatti Veyron: nog 8 te gaan

Door: BV

De Bugatti Veyron gaat al bijna een decennium mee. We kregen het modelvoor het eerste te zien in 2005. Toen was hij nog exact 1.001pk sterk, maar inmiddels zijn er versies die tot 1.200pk opwekken. De eerste 300 gesloten exemplaren zijn al lang de deur uit, maar de Franse nicheconstructeur heeft het almaar moeilijker om de overblijvende exemplaren van de open-top Grand Sport en Vitesse aan de man te brengen. De productie van alle Veyron is evenwel beperkt tot maximaal 450 stuks.

442 Veyron verkocht

In oktober had Bugatti nog 20 exemplaren aan de man te brengen. Bij de ingang van het nieuwe jaar, moet de VW-dochter die aan elke auto handen vol geld verliest ondanks de astronomische prijs, nog steeds 8 klanten vinden. Momenteel zijn er 442 exemplaren gebouwd.

Bugatti Chiron: de opvolger

Bugatti heeft de ruimte in z’n fabriek nodig om aan de prototypes voor de Veyron-opvolger te beginnen. Die zal een evolutie van de 8-liter W16 benzinemotor met vier turbo’s gebruiken. Er wordt gefluisterd dat die zelfs krachtiger zal zijn dan het snelste exemplaar vandaag. Minimaal 1.200pk dus. Die opvolger, waarvan we al eens 7 redenen gaven waarom die wellicht Chiron zal heten, wordt waarschijnlijk begin 2016 voorgesteld.