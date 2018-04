Betrapt! De nieuwe BMW 7-reeks

Door: AUTO55

De persvoorstelling van de nieuwe BMW 7-reeks staat pas gepland voor de IAA in Frankfurt in september, maar nu al zijn er tegen de zin van de bonzen plaatjes van opgedoken. Die zijn voor alle duidelijkheid niet van de officiële soort. Wat we zien is een limousine met 730d op de achterklep die in niets op de Vision Future Luxury lijkt (de stijlstudie waarvan werd aangenomen dat het de voorbode was van de volgende 7-reeks) en die voorzien is van BMW's nieuwe lasertechnologie. Meer daarover kom je via deze link te weten.