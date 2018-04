(Bijna) geslaagd: Lamborghini Diablo replica

Door: AUTO55

Waarom deze wannabe Lambo Diablo toch fundamenteel tekortkomt is simpel: zijn in het midden gemonteerde krachtbron mist vier cilinders. Al heeft de gemiddelde autogek daar ook meteen mee in de gaten dat de omgebouwde Pontiac Fiero krachtiger is dan het origineel. In plaats van een viercilinder-in-lijn of een V6, rust er een LS1 V8 van Chevrolet onder de kap (gebruikt in de Camaro) die volgens de eigenaar met de koppeling en het differentieel van een Porsche 911 in verbinding staat.

Niet goedkoop

De replica staat momenteel te blinken in Eagle, Idaho, en de huidige eigenaar vraagt er 48.900 dollar voor. Dat is veel geld (omgerekend zo'n € 40.740), maar je krijgt wel een vierwieler in de plaats die (want zo lijkt het toch) zeer te verwarren valt met het echte werk en misschien zelfs even of bijna even snel is.

Of we toch geen bedenkingen hebben? Toch wel. De zwarte voorbumper hoort wat ons betreft in koetswerkkleur en de wilde stier die het midden ervan siert, had de eigenaar beter achterwege gelaten...