DS voor het eerst als merk op het Salon van Brussel

Door: BV

Je had wellicht al jeuk aan je kleine teen omdat je dit voelde aankomen: het DS-label wrikt zich los van Citroën en wordt nu als apart merk gepositioneerd. In Brussel is er al een aparte toonzaal, met stijlvolle donkere vloeren, spiegels en zwartglazen oppervlakken en op het Autosalon in onze hoofdstad krijgt het derde merk van de PSA-groep een aparte stand. Die staat in Paleis 4, waar Citroën ook staat, maar onderscheidt zich duidelijk.

Geen grote nieuwigheden

Het DS-gamma is relatief jong. De succesvolle DS3 is de oudste - die dateert uit 2009. Op spectaculaire nieuwigheden kan DS ons op het Salon van Brussel dus niet trakteren. Een milde facelift van de DS3, met een nieuwe lichtsignatuur én een nieuwe smaragdgroene kleur, zijn zowaar het grootste nieuws. Het gamma dat ook nog uit een DS4 en DS5 bestaat, bewonderen kan natuurlijk wel.

Concept car

Maar wie z’n ogen de kost wil geven, richt ze beter richting DS Devine. Dat is een gedrongen en expressief ogende vijfdeurs. 4,2 meter lang, met een erg scherp lijnenspel. De toekomstige modellen van het merk zullen er elementen van overnemen. Kijk ook eens binnen, want ook daar ging het jonge merk helemaal uit z’n dak. De stijl van het interieur hoort overigens in 15 minuten aangepast te zijn, voor het geval je de pompeuze vormgeving beu raakt. Onder de kap zit een zestienhonderdje, al is het verkleinwoord hier niet helemaal op z’n plaats. De turbo stuwt die immers naar een piekvermogen van 270pk.

Citroën DS uit 1955

Het is duidelijk dat DS op strooptocht gaat in het verleden van Citroën. Toen die lettercombinatie in 1955 voor het eerst op een model te zien was, veroorzaakte dat een heuse revolutie. Toen was er niets meer ‘Citroën’ dan de DS, maar het jonge merk stroopt het model weg om z’n zin voor innovatie dikker in de verf te zetten. Je kan vast wel bedenken dat het meest indrukwekkende snufje van de DS uit 1955 - en dat hebben we het over z’n ophanging met olie en gas - op geen enkel DS-model te zien is, maar intussen kan je er toch maar de oude schoonheid gaan bewonderen.