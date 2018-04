Weggestopt maar toch gevonden: de nieuwe Porsche 911 GT3 RS

In een ondergrondse parkeergarage zat hij verstopt, deze ongecamoufleerde Porsche 911 GT3 RS van de nieuwste generatie. En ja, we wisten al hoe hij er zou uitzien (onder meer door de komst van een miniatuur), maar dat neemt niet weg dat deze kiekjes het bekijken waard zijn. En er valt zelfs al wat te vertellen over dit racemonster voor de openbare weg.