Aston Martin Vantage GT3 wordt extreem

Door: BV

Het Autosalon van Detroit moet de deuren begin volgende week nog openen, maar de Britten van Aston Martin hebben hun blik al op dat van Genève gericht. Daar zal het bedrijf een Vantage presenteren die in de smaak moet vallen bij mensen die van hardcore houden.

Teaser

Op deze getekende teaser na, waarop ook de naam van het model af te lezen is, weten we er nog niets over. Maar het GT3-element in de benaming kan weinig anders betekenen dan dat de aanval op de Porsche 911 GT3 geopend wordt.

Extremer dan Vantage N430

Insiders denken dat de Vantage GT3 gebaseerd zal zijn op de Vantage V12 S. Die heeft al 573pk en daarmee een stuk meer vermogen dan de Duitser in bovenstaande paragraaf. Er wordt dus al druk gespeculeerd over vermogens van 600pk en meer, samen met een opgeblazen uiterlijk. Denk aan de Vantage N430, maar extremer.