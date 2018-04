Kia Picanto: daar komt de facelift

Door: BV

In thuisland Zuid-Korea heeft Kia de kleine Morning op een facelift getrakteerd. Dat is auto die bij ons in de catalogus staat als Picanto. En ja, dat betekent dat de in 2011 gelanceerde stadsrakker dit jaar ook bij ons wordt aangepakt.

Nieuwe bumpers en lichten

Het uiterlijk wordt op de traditionele wijze opgefrist. Bumpers en mistlichten zijn anders, aan de grille is gewerkt en de lichten achteraan zijn hertekend. Andere kleurtjes en wieldoppen maken het geheel af.

En aan de binnenkant?

Aan de binnenzijde ging wat extra aandacht uit naar de bekleding en de materiaalkeuze. En je zal er boordelektronica vinden die - al dan niet optioneel (afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau) wat meer snufjes leerde. Tegenwoordig hoef je je ook in zo’n kleintje niet veel meer te ontzeggen.