Mercedes GLE Coupé in Jurassic World

Door: BV

Mercedes heeft even aan z’n marketingspaarvarken geschud en daar voldoende dollars in gevonden om wat strategisch product placement te doen in de vierde uitgave van Jurassic Park. De Mercedes GLE Coupé krijgt er een rolletje in. Niet als enige Mercedes overigens.

Jurassic Park The Lost World

In 1997, in de tweede Jurassic Park, deed regisseur Steven Spielberg al eens eerder beroep op Mercedes. In die film (The Lost World) is een Mercedes ML te zien. Ditmaal komt zijn meer dynamische broer in beeld, maar dat is niet de enige auto-met-ster die zal figureren. Eerder al raakte bekend dat ook de gigantische en bijna € 400.000 dure Mercedes G63 AMG 6x6 erin te zien zal zijn.

Wanneer in de zalen?

De Amerikaanse lancering van Jurassic World is voorzien voor 12 juni van dit jaar. Kort erna zal de prent ook in Belgische zalen te zien zijn.