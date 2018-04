Chevrolet Bolt wil het vel van Tesla Model X

Door: BV

General Motors stelt volgende week op het Autosalon van Detroit een nieuwe generatie van de Volt voor. Die krijgt een gewoner uiterlijk. Niet dat we daar wat mee zijn, want het merk trok zich inmiddels terug uit Europa. En het is twijfelachtig of tweelingbroer Opel Ampera een opvolger krijgt. Ook die was aan de straatstenen niet te slijten.

Elektrische Crossover

Een nieuwe Volt is echter niet het enige elektrische (of hybride) nieuws bij GM in Detroit. De autogigant presenteert er ook de Bolt - neen, dat is geen tikfout. Dat is een concept car voor een elektrische crossover met een rijbereik van 320km. Die rijdt dus vier keer verder op stroom dan een Volt.

Het Tesla moeilijk maken

Tesla werkt, zoals bekend, aan zowel een crossover (Model X) als aan een compactere instapper (Model 3). General Motors wil beide de kaas van de boterham halen. De Bolt laat zien hoe, en er circuleert zelfs al een prijskaartje: $ 30.000. Dat is niet toevallig net een beetje lager dan de schattingen voor de instap-Tesla. Zowel de productieversie van de Bolt als de kleine Tesla zijn nog niet voor meteen. GM denkt de Bolt in 2017 op de markt te kunnen krijgen. Tesla zette hetzelfde jaar voorop voor de ‘3’, maar het jonge bedrijf liep eerder al meermaals vertraging op.

Crossvolt is de naam

Bolt bekt uiteraard goed voor een concept car, maar Chevrolet zal op z’n productieversie wellicht de meer conservatieve naam Crossvolt kleven. GM registreerde die naam eerder dit jaar.