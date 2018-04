Officieel: Alfa Romeo 4C Spider

Door: BV

De Alfa Romeo 4C Spider hadden we al gezien als concept car, maar op de NAIAS 2015 in Detroit staat nu ook de defintieve productieversie van de open sportwagen te blinken.

De ontwerpers hebben het design grotendeels intact gelaten. En beschouw dat maar als een goede zaak. Behalve voor wat de koplampen betreft. Daarvoor kreeg Alfa Romeo bij de gesloten versie een lading kritiek over zich heen, maar deze open variant heeft kijkers die je kan beschouwen als veel aantrekkelijker. Andere aanpassingen? Wel, uiteraard het dak dat je kan verwijderen en meenemen (er is ruimte voorzien), terwijl ook de vormgeving van de B-stijl is bijgewerkt. Alleen optisch weliswaar, kwestie van het zwarte dak in gesloten toestand een beetje een ‘zwevend’ uiterlijk te geven. De kofferklep achteraan is voor de gelegenheid ook voorzien van luchtdoorstroomopeningen terwijl de Italianen de koets naar keuze laten rusten op velgen met een diameter van 17, 18 of 19 duim.

Een beetje zwaarder, net zo snel

Alfa Romeo gebruikt dan wel lichtgewicht materialen voor de dakconstructie, het kan toch niet vermijden dat de Alfa 4C Spider wat zwaarder is dan z’n gesloten broer. 10kg slechts, wat gelukkig verwaarloosbare gevolgen heeft voor de prestaties. Als je de kleine tweezitter de sporen geeft, tik je 100km/u aan na 4,1 seconden en kan je tot 258km/u halen.

Viercilinder benzinemotor

Een 1,75l viercilinder turbomotor zorgt nog steeds voor de aandrijving. Die is niet meer dan 237pk en 350Nm sterk, maar hij wordt bijgestaan door een versnellingsbak met dubbele koppeling die van verzet wisselt in amper 130 milliseconden, en hij heeft niet veel kilo’s te verzetten.

Wanneer leverbaar?

Concrete details over lanceerdata of prijs geeft Alfa Romeo nog niet vrij, maar we mikken op een introductie in de lente van dit jaar.