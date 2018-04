Opel Adam nu als hele halve Cabrio

Door: BV

Wie een Opel Adam wil én met de wind in de haren wil zitten, is niet langer verplicht om te opteren voor de stoer aangeklede Adam Rocks. Het stoffen schuifdak, dat zich uitstrekt tot aan de achterruitstijl, is nu ook verkrijgbaar in de rest van het gamma. Het heet ‘swing top’.

Meer kleurtjes

Tegelijk gooit Opel enkele nieuwe kleuren in de keuzetrommel. Dat zijn er twee - een grijze en een groene tint. Dat brengt het totale aantal beschikbare koetswerkkleuren op 19.

Nieuwe gerobotiseerde versnellingsbak Easytronic

De Adam is vanaf heden ook te krijgen met een gerobotiseerde versnellingsbak van de derde generatie. Die heet Easytronic 3.0 en is eigenlijk een handgeschakelde bak waarvan de bediening van pook en koppeling door elektromotoren gebeurt. Eenheden die doorgaans onaangenaam en niet intuïtief werken, maar Opel zegt dat deze generatie beter is dan ooit tevoren. Hij wordt gecombineerd met een 1.4 benzine met 87pk die 4,9l/100km (115 g/km) verbruikt.