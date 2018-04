Chevrolet Bolt gaat BMW i3 achterna

Door: BV

Chevrolet toont in Detroit niet alleen een nieuwe Chevrolet Volt, maar ook deze Bolt. Dat is een concept car voor een toekomstige, geheel elektrische crossover. Die zal naar verwachting z’n marktentree maken in 2017 en de naam Crossvolt op de kofferklep krijgen.

Lichtgewicht materialen

Chevrolet stelt nu al een verkoopprijs van $ 30.000 dollar voor deze elektrische monovolume voorop. Dat is scherp, en dat terwijl deze concept om zo weinig mogelijk gewicht op de schaal te zetten, gretig gebruik maakt van magnesium, carbon en aluminium. Daar zal Chevrolet zich het hoofd nog wel eens over breken. Dat er zowel voor- als achteraan gebruik wordt gemaakt van LED-verlichting, weegt minder op het budget.

Specificaties

De Amerikanen willen zich voorbereiden op de komst van de Tesla Model X, maar als er naar afmetingen en concept gekeken wordt, dan lijkt het merk net zo graag het vuur te willen openen op de BMW i3. In elk geval is de autonomie van het grootste belang. Het bedrijf wil z’n klanten een bereik van minstens 320km kunnen aanbieden.