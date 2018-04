Nieuwe Opel Corsavan ook in Brussel (Wereldpremière)

Door: BV

Opel schudt aan de vooravond van de opening van het Autosalon nog een primeur(tje) uit z’n mouw. Het gaat om de nieuwe Corsa in bestelwagenuitvoering. Die ziet er eigenlijk hetzelfde uit als de driedeurversie, maar de fabrikant perste in het achterste paneel geen opening voor de achterruiten.

Meer laadvermogen

Zo’n tot bestelwagen omgebouwde stadswagen heeft nog behoorlijk veel laadcapaciteit. Zo mag er bijvoorbeeld 571kg in. Dat is 21kg meer dan bij de vorige uitvoering. In volume is dat 920l. Standaard­uitrusting zoals een stevige stalen vloer en stalen scheidingswand samen met de zijpanelen tot op halve hoogte en sjorogen om ladingen te bevestigen, dienen allemaal om de lading te beschermen en stabiel te houden.

Zuinige, ecologische motoren

Je kan bij de Corsavan grabbelen in het motoraanbod van de gewone Corsa. Een 1.4l benzinemotor is beschikbaar, maar als er wat kilometers gemaald moeten worden, dan lijkt de 1.3 CDTi met 70 of 95pk een voor de hand liggende keuze. De beste slurpt elke 100km slechts 3,3l uit de tank en stoot niet meer dan 88g/km uit.