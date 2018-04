Nieuwe Alfa-sedan eindelijk officieel: Giulia

Door: ADD

In september 2011 werd de productie van de Alfa Romeo 159 stopgezet en sindsdien kijken we uit naar de komt van een opvolger. Dat die Giulia zou gaan heten werd al langer gefluisterd en ook over de looks hadden wij ons al een beeld kunnen vormen. Maar nu is het dus officieel. Op 24 juni 2015 - en dat kan geen toeval zijn, want dan bestaat Alfa Romeo precies 105 jaar – wordt de nieuwe sedan onthuld.

Motorengamma

De middenklasser komt er met twee benzinemotoren en een diesel. Die laatste is een viercilinder van 2,2-liter met een vermogen dat tussen 135 en 210pk ligt. Als je voor benzine opteert, heb je de keuze uit een 2,0-liter viercilinder met tussen de 180 en 330pk en een 2,9-liter biturbo V6. Die laatste kennen wij van de Maserati Ghibli en Quattroporte en beschikt over 480pk.