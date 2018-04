Hyundai Veloster: 7 versnellingen en 6 stemmen

Door: REDACTIE

In Zuid-Korea heeft Hyundai het doek gelicht van de bij de tijd gebrachte Veloster (lees hier de test). Het grootste nieuws is dat die vreemd ogende coupé een zeventrapsautomaat ingeplant krijgt. Die vervangt de conventionele automaat met zes versnellingen, wat zowel betere prestaties als een lager verbruik moet opleveren. En dan is er nog de introductie van het Flex Steer-systeem, waarbij de mate van de stuurbekrachtiging kan worden ingesteld (we kennen het al enkele jaren intussen), en van de zogeheten "engine sound equalizer". Daarbij kan je kiezen uit 6 (!) verschillende motorgeluiden die zich via de luidsprekers in de cabine verspreiden. En je kan er ook het volume van aanpassen. Tja.

Voorts valt er niet veel te melden over de vernieuwde Hyundai Veloster. Op motorisch vlak verandert er voorlopig niets en de cosmetische ingrepen beperken zich tot nieuwe kleuren en velgen. Wat de Aziaat ook krijgt, is een nieuw stuur en een opwaardering van het Blue Link-systeem.