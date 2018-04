Opel bouwt 750.000ste Insignia

Door: BV

Opel viert het succes van vlaggenschip Insignia. In de fabriek in Rüsselsheim is zopas het 750.000ste exemplaar van de Vectra-opvolger van de band gerold.

Opel Insignia OPC

Het jubilieumexemplaar is natuurlijk niet toevallig de topversie. Daarvan wekt de 2,8l turbomotor (een V6) 325pk en 435Nm op. De break versnelt vanuit stilstand tot 100km/u in slechts 6,3 seconden.

100.000 Insignia per jaar

Afgelopen jaar alleen al verkocht Opel 100.000 stuks van de Insignia die sinds 2009 op de markt is. Een succesvolle facelift in 2013 zwengelde de vraag nog aan.

Complete familie

De Insignia-familie telt vijf varianten: vijfdeurs, vierdeurs, de breakversies Sports Tourer en Country Tourer, en OPC. De populairste kleuren in Europa zijn Carbon Flash (grafietzwart) en Summit White (sneeuwwit).