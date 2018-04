Renault Kadjar is Franse Qashqai

Door: AUTO55

De Renault Koleos, dat was een vermomde Samsung die dan weer z'n roots deelde met de Nissan X-Trail van de vorige generatie waarvan de transformatie niet helemaal geslaagd was. Dat de Koleos geen succes werd, stond dan ook een beetje in de sterren geschreven. Maar er is opvolging voorzien, met een naam die nogal vergezocht is. We ontleden even...

Kad...

Hier verwijst Renault naar 'quad', slaande op het aantal wielen van de auto. Dat zijn naam begint met de letter 'K', is natuurlijk ook niet toevallig. De Fransen vinden een 'K' stoerder dan een 'C' en met een 'Q' zouden ze zich iets te opvallend in Qashqai-territorium begeven.

...jar

Van 'jaillir' kwamen de naambedenkers bij 'jar' terecht. Jaillir is een Frans werkwoord dat onder meer gebruikt wordt wanneer een vloeistof opspuit, maar is ook van toepassing op iets of iemand die plots vertrekt of opspringt.



Onthulling

Op 2 februari 2015 vindt de grote ontluiking plaats. Tot dan zal Renault de sociale media bombarderen met teaserfoto's en dergelijke. Hoe de Kadjar er uitziet, weten we dus nog niet, al wordt er links en rechts wel gefluisterd dat de cross-over trekjes van de in 2011 voorgestelde en boven dit artikel afgebeelde R-space Concept zal adopteren. On verra.