Mazda MX-5: eerste specificaties

Door: BV

De nieuwe Mazda MX-5 kregen we al te zien, maar over de specificaties deed het Japanse merk nog geheimzinnig. En dat blijft zo, want hoe snel of hoe zuinig de lichtgewicht tweezitter wordt, blijft nog onder doek. Al kunnen we over de motoren nu toch al iets zeggen.

1.5l Skyactiv-G

Ziezo, we weten het: de kleine 1.5l zal 150Nm trekkracht en ook nog eens 130pk ter beschikking van z’n bestuurder stellen. En het is meteen de enige motor die in Europa te krijgen valt.

2-liter minder krachtig dan voorheen?

Er circuleren meteen ook (niet bevestigde) cijfers voor de tweeliter: 155pk en 200Nm. Indien juist, betekent dat dat de motor wat minder pittig wordt dan voorheen, ook al heeft hij een tikkeltje meer trekkracht.