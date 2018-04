BMW dipt X5 en X6 in M-saus

Door: AUTO55

Smaken verschillen, en Auto55.be is - op een enkele keer na misschien - niet het medium dat volop kritiek spuit op de vormgeving van automobielen. Zo zijn er bijvoorbeeld veel individuen die besluiten dat een BMW X5 of X6 zonder nieuwe bumpers of stickers het niet waard zijn om mee rond te rijden, en wie zijn wij om te beoordelen. Onlogisch is die gedachtengang overigens niet. The Fast en the Furious bestaat al 14 jaar en fans worden mee oud. Wie niet zo tuk is op het genre, kan ook bij Individual aankloppen.

Puur om op te vallen

Je kan ook delen van de M Performance-kit apart bestellen. Zonder prijzen mee te delen, kunnen we wel stellen dat winkelen bij BMW nooit een goedkope bedoening is. Een volledig door M Performance opgeleukte X5 of X6 zal je weliswaar minder kosten dan een X5 of X6 met M-label, maar de extra paarden krijg je er natuurlijk niet bij. Zo kan zelfs de X5 25d sDrive ogen als een echte X5 M.

“ Zelfs de X5 25d sDrive kan ogen als een echte X5 M ”

Wat M Performance overigens typeert, is het veelvuldig gebruik van inlegstukken in zwart of van carbon. Gitzwart zijn onder meer de grille, de raamomlijsting en de roosters vlak achter de voorste wielkasten, terwijl de spiegelkappen de gekende vezels weergeven. Binnenin wordt exact hetzelfde verhaal verteld. Wat we daar ook zien, bij het instappen dan, zijn verlichte instaplijsten. Voorts wordt de combinatie leder/alcantara aangeboden en kan je het interieur een extra sportieve toets geven door her en der M-badges te laten installeren.