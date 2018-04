Ferrari 488 GTB heeft 2 turbo’s en 670pk

Door: BV

Ferrari heeft het doek van de 488 GTB getrokken. Die is gebaseerd op de 458 Italia, maar er is duidelijk meer aan de hand dan alleen maar een facelift.

3,9l V8 biturbo

Onder de kap zit nu een 3,9l V8 met niet één, maar meteen al twee turbo’s. Die centrale wekt zo maar eventjes 670pk (bij 8.000t/min) en 760Nm op (bij 3.000t/min). Dat moet voldoende zijn om de honderdsprint in 3 tellen naar het verleden te verwijzen. Vanuit stilstand naar 200km/u accelereren mag niet langer dan 8,3 seconden duren en de topsnelheid bedraagt 330km/u. In de aandrijflijn zit nog een zeventraps-DSG-automaat ook. En de Italianen beloven een aparte, indrukwekkende soundtrack.

Grote luchthappers

In de vormgeving vinden we subtiele hints naar de originele 308 GTB terug. Vooral wat betreft de zijdelingse luchthappers, al zijn die nu groter dan ooit tevoren. En ze bestaan voortaan uit twee aparte secties. Aan de voorzijde is er nog een nieuws spoiler die samenwerkt met de (actieve) achterdiffuser. Kwestie van de koets zo hard mogelijk tegen het asfalt te zuigen.

Nieuwe zetels

Aan de binnenzijde merken we een mild herzien instrumentarium, nieuwe bedieningselementen en andere verluchtingsroosters op. En de zetels zijn eveneens nieuw.

Autosalon van Genève 2015

De 488 GTB staat volgende maand op het Autosalon van Genève.