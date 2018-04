Lek: Opel Corsa OPC

Door: BV

De eerste afbeeldingen van de Corsa OPC zijn op het net beland. Dat gebeurt kort voor de officiële onthulling. Exacte gegevens zijn er nog niet.

Minstens 210pk

Opel presenteert de potigste telg van de jongste Corsa-evolutie op het Autosalon van Parijs. Die krijgt een 1,6l turbo benzinemotor onder de kap. Daarvan is zeker dat hij minstens 210pk opwekt. De Duitsers hebben immers beloofd meer vermogen te leveren dan bij de vorige Corsa OPC en die schopte het als Nürburgring Edition al tot 210pk. En we gaan ervan uit dat hij ook een tikkeltje zuiniger werd, al zullen officiële cijfers daar uitsluitsel over moeten brengen.

Vauxhall

De eerste beelden van de Corsa OPC zijn inmiddels los. Als Vauxhall weliswaar, maar op de logo's, de grille en natuurlijk de positie van het stuurwiel na, zijn de auto's identiek.