Ralph Lauren vindt inspiratie in Bugatti Type 57SC Atlantic

Door: BV

Ralph Lauren ontwerpt kleding. Dat weet zo ongeveer iedereen. Maar zoals zovele luxemerken doet hij er ook af en toe eens een horloge bij. Deze Skeleton Automotive Watch bijvoorbeeld. Al gaat het in de eerste plaats om een traktatie aan zichzelf.

Bugatti Type 57SC Atlantic Coupé

De inmiddels 75-jarige Fransman is de trotse bezitter van een Bugatti Type 57SC Atlantic Coupé. En dat kunnen niet meer dan 43 personen, organisaties of musea zeggen. Dat betekent meteen ook dat er niet meer exemplaren van deze Skeleton Automotive Watch verkocht zullen worden, want zonder € 35 miljoen kostende antieke Bugatti in je garage, màg je deze ‘timepiece’ niet eens kopen. Ook niet als je geen probleem hebt met het prijskaartje ten noorden van € 30.000.

Amboyna burl

Ralph Lauren maakt dus - en niet voor het eerst - een horloge dat gebaseerd is op z’n dierbare collectievoertuig. Met Zwitserse mechaniek en dure materialen, zoals dat gebruikelijk is in deze prijsklasse. Maar de pièce de résistance is toch de afwerking in Amboyna burl. Een dure Aziatische houtsoort die ook in het interieur van de Type 57SC is verwerkt.