Wat we al weten over de nieuwe Impreza

De Subaru Impreza is een icoon. Dat dankt hij uiteraard aan zijn niet geringe successen in de rallysport. Nog altijd plukt Subaru daarvan de vruchten, ook al is het al jaren niet meer in het WRC actief. Maar de genen bleven wel bewaard. Zo is de WRX STI nog steeds een echt kanon (ontdek hier onze ondervindingen) en kan je zelfs met de XV en Forester zelfverklaarde racepiloten in hun onderhemd zetten als het nat en/of bochtig wordt. De naam 'Impreza' is weliswaar niet meer in onze verkoopstabellen terug te vinden. Overzees wel.

Op de markt in 2017

De nieuwe Impreza wordt wederom als hatchback en sedan ontwikkeld. Hoe hij eruit gaat zien, is nog een raadsel. Het prototype van op de foto is een zogeheten mule gebaseerd op de XV die elke toekomstige koetswerklijn nog strikt geheim houdt. Op zich logisch, want de onthulling van de nieuwe Impreza vindt pas eind 2016 plaats. Als het model effectief bij de verdelers verschijnt, zijn we dus al een jaar later.

Nieuw is ook echt nieuw

De nieuwe Impreza – en alle andere toekomstige Subaru's – rust op een gloednieuw platform met een modulaire structuur. Belangrijk is dat die basis veel minder weegt dan die van het huidige model. En da's geen overbodige luxe, want Subaru's zijn - vanwege de verplichte 4x4 - een beetje aan de zware kant. En ja, het merk blijft trouw aan haar principes omtrent allewielaandrijving.

Hybride?

Ook op motorisch vlak wordt er gemoderniseerd. Naar verluidt zit er zelfs een hybride-aandrijflijn in de pijplijn. En mocht dat het geval zijn, zou het wel eens kunnen dat Subaru veel meer Europese klanten kan verleiden dan vandaag. En ook dat zou geen overbodige luxe zijn.