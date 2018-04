Senzati Mercedes Sprinter is privéjet op wielen

Door: BV

Senzati bouwt Mercedes-busjes. En ditmaal niet voor de loodgieter of ramenplaatser, maar voor wie er een heel pak meer centen aan kan spenderen. Ruim € 250.000 om precies te zijn, al hangt het eindresultaat wel af van je exacte eisen.

8 inzittenden in alle comfort

Aan boord van de Sprinter is er ruimte voor 8 inzittenden. In alle comfort uiteraard. Zaken als leder, klaptafels en elektrisch bediende zetels moeten we niet eens vermelden. Bij Senzati wordt het pas interessant met een glazen dak, een knoert van een infotainmentsysteem, massagefuncties voor de zetels, een koelkast en een bureau. Wie wil kan er zelfs een badkamer in krijgen. Per slot van rekening heb je dat in een privéjet ook, en de constructeur wil net dat gevoel opwekken. Maar dan zonder van de grond te gaan.