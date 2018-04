Stoere Soul: Kia Trail'ster Concept

Door: BV

Kia presenteert de Trailster Concept. Een op de Soul gebaseerde conceptcar die volgens de constructeur model staat voor 'een productieversie die op korte termijn op de markt komt’. Dat wordt dan een vierwielaangedreven Soul. Deze concept car staat op het Autosalon van Chicago.

De Kia Soul oogt dan wel wat ruiger dan een gemiddelde auto, maar Kia heeft altijd benadrukt dat het een 'urban crossover' is. Het is dus niet meteen de bedoeling dat je er mee in de modder gaat ploeteren. Dat ligt enigszins anders bij deze Trailster Concept. Die is echt in staat om je over minder vlak terrein naar je eindbestemming te brengen.

Elektromotor schiet ter hulp

Naast het ruiger uiterlijk, de indrukwekkende 19 inch wielen en de bescherming van de vitale delen moet een AWD-systeem voor de nodige ploeterkenmerken zorgen. Kia monteert op de Trailster een elektrisch geregeld vierwielaandrijvingssysteem dat vergelijkbaar is met het HYbrid4 van Peugeot. Dat betekent dat de 185pk sterke 1.6 liter turbomotor verantwoordelijk is voor de aandrijving (op de voorwielen), maar een elektromotor bij kan springen om ook de achterwielen van kracht te voorzien. Die elektromotor is 35pk sterk en helpt niet alleen in ruig terrein, maar ook bij snel accelereren of onder slechte weersomstandigheden. Wel de voordelen als het nodig is, maar niet de nadelen (lees: het hogere verbruik) als er geen hulp gewenst is, is het marketingpraatje dat daarbij hoort.