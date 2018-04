​Kei-huisjes!

Door: ADD

Het moet niet altijd XXL zijn, of? Terwijl de Amerikanen steeds grotere rollende paleizen bouwen, maken de Japanners aan de andere kant van de oceaan bonsai-mobilhomes, op basis van Kei-cars. Deze stadautootjes zijn maximaal 3,39 meter lang en slechts 1,48 breed. Niet echt de optimale maten voor een kampeerwagen, zou je denken. Maar dat is buiten de innovatieve Japanners gerekend, die tonen dezer dagen vol trots hun minicampers op de Japan Campingcar Show 2015.

Honda N-Camp: Pick-up met woonwagentje

Absolute eye-catcher op die beurs is de Concept N-Camp van Honda, een regelrecht schattig en hoekig caravannetje dat getrokken wordt door een even schattig en hoekig pick-upje, de N-Truck. Basis van het geheel is de kei car Honda N Box. Twee volwassenen zouden er in de hoogslaper van de N-Camp passen en de woonkamer ziet er op foto niet enkel erg stijlvol, maar ook behoorlijk ruim uit.

In de "White House Camper Neo" zou zelfs Barack Obama zich kunnen uitstrekken en de Tentmushi is een snoezig, klein liefdesnestje in snoepjeskleuren.