Mountain Vibe is Citroën Berlingo op z'n avontuurlijkst

Door: BV

Bergen en dalen wil Citroën je laten bedwingen met de vernieuwde Berlingo. En omdat de opfrisbeurt van het model aan de deur staat te kloppen, willen de Fransen wat extra aandacht. Een apart aangeklede concept car, moet ze dat geven. Deze heet Mountain Vibe.

Ruim, praktisch en capabel

Dat de Berlingo ruim en gerieflijk is, weten we ook wel zonder dat Citroën roze reliëflijnen en accenten tegen het koetswerk kleeft. Die dienen vooral om de aandacht te vestigen op de slimme tractiecontrole ‘Grip Control’. Die geeft voorwielaandrijvers als deze Berlingo wat meer uithouding op het terrein. En omdat je hoog in de bergen wel eens sneeuw tegenkomt, zijn hier ook nog eens sneeuwkettingen gemonteerd. En daarmee zijn we nu toch echt rond. Hij zal te zien zijn op het Autosalon van Genève.