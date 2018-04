DS claimt de DS5 met facelift in Genève

Door: BV

DS presenteert op het Autosalon van Genève de facelift van de DS5. Ja, DS, want - mocht je dat gemist hebben - dat is inmiddels als merk afgesplitst van Citroën.

Facelift Citroën DS5

De opfrisbeurt omvat alle gebruikelijke items. Nieuwe kleurtjes aan binnen- en buitenzijde, andere velgen, herwerkte lichtunits en in dit geval natuurlijk ook een andere grille. Daarop prijkt het DS-logo. Bumperschilden zijn ook onder handen genomen, onder meer om er aan de achterzijde twee verchroomde sieruitlaatstukken door te laten prijken.

Minder knoppen

DS monteert aan de binnenzijde een nieuw aanraakgevoelig scherm met bijhorende software. Dat maakt 12 andere knoppen in het interieur overbodig. Het scherm kan ook via mirrorlink exact tonen wat je smartphone doet. Andere updates zijn een intelligente tractiecontrole en Xenon-LED-lichten.

Met welke motoren is de DS5 leverbaar?

Bij de facelift horen de jongste generatie PSA-motoren. Dat houdt in dat er onder meer een THP 165 (met 165pk dus) en 240Nm leverbaar is, net als een BlueHDi 120 (juist, met 120pk) die ook nog eens 300Nm ter beschikking stelt. Nog potiger is de BlueHDi 180, met 400Nm, terwijl er ook nog een hybride is die een 163pk sterke diesel koppelt aan een 37pk sterke elektromotor om tot 200pk te komen. Merk op dat DS meteen ook de gewoonte - die meer een meer autoconstructeurs vertonen - aanneemt om géén cilinderinhoud meer te vernoemen. De reden? De motoren worden almaar kleiner…