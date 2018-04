Nieuwe Hyundai SUV heet weer Tucson en dit is ‘m!

Door: BV

Er was, nu bijna 6 jaar geleden, van alles mis met de naam Tucson. Het grote publiek wist niet goed waar het voor stond, laat staan dat er duidelijkheid was over de uitspraak en het paste niet in de toen nog jonge alfanummerieke naamgeving die Hyundai had uitgedacht voor z’n Europese modellen. En zo werd de Tucson bij z’n generatiewissel de ix35. Maar dat had niet het verhoopte effect en daarom wordt de beslissing teruggedraaid. De nieuwe generatie, waarvan we hier de eerste details wereldkundig maken, krijgt weerom Tucson op de kofferklep. En dan kunnen we het nu over de belangrijke zaken hebben…

Weer een maatje groter

De Tucson groeit ten opzichte van de ix35. Tot 4,47m in lengte, 1,85m in de breedte en 1,65m in de hoogte. En hij staat op een ruim bemeten onderstel, met 2,67m tussen de voor- en achteras. Daarmee komt hij in de buurt van grotere broer Santa Fé, die echter nog wat meer kubieke centimeters verstopt in de overhangen. Die zijn bij de Tucson eerder kort, met wielen die ver naar de hoeken zijn gedreven. Ook in de breedte trouwens. En het lijnenspel is strak, begint vooraan bij een grotere zeshoekige grille - de familieneus van Hyundai - en benadrukt de breedte. De binnenruimte gaat eveneens flink in de plus en in de koffer past minstens 513l. Afmetingen die doen vermoeden dat Hyundai binnenkort nog eens een kleinere SUV uit z’n mouw zal toveren, want onder deze nieuweling is nu toch echt nog ruimte.

Nieuwe motoren

Op motorisch vlak neemt Hyundai eveneens een behoorlijke stop voorwaarts. Met een 1.6l turbomotor met 176pk die gepaard wordt aan een handgeschakelde zesbak of een automaat met dubbele koppeling en zeven versnellingen bijvoorbeeld. De wat oudere 1.6 GDI met 135pk is er ook nog steeds.

Diesels dan: een 1.7 CRDi met 115 of twee 2.0 CRDi’s: 136 of 184pk sterk.

Meer snufjes

Hyundai wil ook aan de vraag naar meer geavanceerde boordelektronica voldoen. Zo is het nieuwe infotainmentsysteem (met groter scherm) beste maatjes met de meeste smartphones en apps. Maar er zijn ook extra veiligheids- en comfortsnufjes. Een automatisch parkeersysteem bijvoorbeeld, voetgangerdetectie, dodehoekwaarschuwing en een remsysteem dat zelf de auto vertraagt als de bestuurder het niet doet.

Autosalon van Genève 2015

De terugkeer van de Tucson is wat Hyundai te vieren heeft op het Autosalon van Genève 2015.