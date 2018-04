Mogen F1-bolides weer mooi worden?

Door: AUTO55

Tegenwoordig is het in de elite-afdeling van de autosport vruchteloos speuren naar een knappe vierwieler. Dat was ooit anders, in een tijd waarin de regels niet zo strikt waren. Voor een merk als Ferrari, dat bekend staat om zijn kunst-op-wielen, doet zoiets natuurlijk hartzeer. De fabrikant van Italiaanse raspaarden is dan ook van mening dat het teruggedrongen aantal tv-kijkers en de lagere opkomst langs de circuits tenminste voor een deel te wijten is aan het niet erg smakelijke voorkomen van de huidige lichting Formule 1-wagens.

Om te zien hoe het ook kan, heeft Ferrari - net als McLaren en Red Bull overigens - een team ontwerpers aan het werk gezet. Die werkten samen met de aerodynamica-afdeling van de renstal om tot het resultaat te komen dat je hierboven ziet. En wat je ziet, is een getekende F1 die zachter op het netvlies valt dan wat we nu zien rondscheuren. Een blik op de toekomst, of gewoon de aandacht willen trekken? Het tweede sowieso, al hopen we ook een beetje op het eerste. En er is zelfs een sprankeltje hoop op toekomstige F1's die posterwaardig zijn, want de hoge F1-piefen buigen zich vandaag in Genève over een eventuele versoepeling van de regelneverij. Vingers gekruist.