Kia Cee’d GT Line doet graag alsof

Door: BV

Kia introduceert een afwerkingsniveau GT Line voor wie een sportieve uitstraling wil, maar niet noodzakelijk een boodschap heeft aan de meer dan 200pk sterke 1.6l turbomotor van de sportiefste Cee’d. Hoog tijd overigens, want de het bedrijf kondigde die afwerkingslijn al haast een jaar geleden aan en de eerste leveringen zijn zelfs nu pas na de zomer voorzien.

Zeventrapsautomaat met dubbele koppeling

De GT Line zal te combineren zijn met de drie koetswerkversies van het model (coupé Pro_Cee'd, vijfdeurs en break) en met nagenoeg alle motoren met inbegrip van een nieuwe 120pk sterke 1.0l driecilinder turbo benzinemotor (voor het eerst gepresenteerd in de Hyundai i30 facelift). Eveneens nieuw is een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling, eveneens al bekend van het Zuid-Koreaanse zustermerk. Die zal aangeboden worden in combinatie met de 133pk sterke diesel.