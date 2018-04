Top 5 zuinigste SUV's

Aan de stijgende populariteit van (compacte) SUV's lijkt maar geen einde te komen. En ergens is dat best verwonderlijk. Het lijkt namelijk geheel in tegenspraak met de tendens om wagens te willen die zo weinig mogelijk verbruiken. Want je kan er niet omheen, omwille van wie ze nu eenmaal zijn (hoog gewicht, slechte aerodynamica, all-wheel drive) verbruiken SUV's (aanzienlijk) meer dan auto's. Maar uitzonderingen bevestigen de regel. En daarom tonen wij de vijf meest zuinige exemplaren. (Volgende week volgen trouwens vijf sports utility vehicles die extreem grote dorst hebben)