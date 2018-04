Gefacelifte Range Rover Evoque is zuinigste Land Rover ooit

Door: BV

Land Rover gaat naar het Autosalon van Genève en neemt mee: de vernieuwde Range Rover Evoque. Het succesmodel onderging een discrete facelift, maar kan ook pochen met een nieuwe dieselmotor.

Aangepast uiterlijk

De Evoque krijgt nieuwe kijkers met LED’s die een aangepaste grille en nieuwe voorbumper flankeren. De designs voor het lichtmetaal waarrond het rubber zit, zijn aangepast en aan de binnenzijde is er een nieuw infotainmentsysteem (met 8” groot aanraakgevoelig scherm), is de bekleding van de portieren herzien en noteren we eveneens andere zetels.

Nieuwe diesel is zuiniger

Land Rover stapt stilaan af van de destijds nog met Ford en PSA ontwikkelde dieselmotoren. Het heeft zelf krachtcentrales ontwikkeld die voor het eerst voorgesteld zijn op de Jaguar XE en stapsgewijs in het ganse gamma worden geïntroduceerd. Een tweeliter diesel van deze ‘Ingenium’ gedoopte motorenfamilie is de eerste om het tot de Evoque te schoppen. Die is beschikbaar met 180pk, maar er is eveneens een zuinige variant met 150pk. Wanneer de Evoque zich beperkt tot voorwielaandrijving, neemt die genoegen met slechts 4,2l/100km (of 109 g/km CO2). Daarmee is het de zuinigste Land Rover uit de geschiedenis.