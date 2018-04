​Dit weten we al over de nieuwe BMW 3

Door: ADD

In september 2015 zal hij zijn eerste stapjes buiten zetten, want dan wordt het Autosalon van Frankfurt gehouden en daar wil BMW uitpakken. Pas in 2017 zal hij op onze wegen rondrijden, de nieuwe 3 Reeks van BMW. En toch weten we er nu al heleboel over.

BMW 3 met 7-genen

De 3 Reeks mag dit jaar 40 kaarsjes uitblazen. Geen enkel BMW-model verkoopt beter, geen enkel model pronkt met een dermate gevarieerd aanbod koetswerkvarianten en technologie betreft. Maar de bestseller heeft ook zijn zwakke punten. En die moet het G20 gecodeerde project dat in de laatste ontwikkelingsfase zit en op het einde van 2017 eraan komt, wegwerken. De concurrentie heeft de voorzet gegeven en nu is het aan BMW om hen het vuur aan de schenen te leggen. Dat betekent bijvoorbeeld scherpere lijnen, nagenoeg onzichtbare koetswerknaden, duidelijkere differentiatie tussen de uitrustingsniveaus. De conservatieve verhouding tussen raamoppervlak en body moet herdacht worden. Die nieuwe architectuur, die de 7 Reeks nu al kenmerkt, biedt genoeg ruimte voor een langere wielbasis en een kortere overhang vooraan.

Drie- en zescilinders

BMW moet wat efficiëntie betreft alles uit de kast halen, want elke gram CO2 telt en de G20 moet, op zijn minst als driecilinder diesel, onder de 100-gram-grens blijven. De 316i krijgt de 136pk sterke 1,5-liter van de 218i en Mini, de 316d op zijn beurt mag de 122pk sterke driecilinder uit de Mini Cooper D in ontvangst nemen. Uit hetzelfde modulaire systeem zijn de tweeliter viercilinder en de nieuwe drieliter zescilinder afkomstig, die zowel als diesel en benzine in vergelijking met hun voorgangers ongeveer 30pk zullen winnen. De viercilinder in de 328i, levert dan 260 in plaats van 248pk, de zescilinder in de 340i mobiliseert 365pk. Ook de 330d en 340d krijgen een opgewaardeerd vermogen cadeau. Hetzelfde geldt voor de M3 en M4, waar twee extra elektrische turbo's en een gekoelde waterinjectie de lat op bijna 500pk leggen. Bij de hybrides zetten ze in München in op een erg breed scala aan keuzemogelijkheden. Zo zal je kunnen kiezen tussen verschillende laadmodi (plug-in of inductief), elektromotoren (60 of 90kW), bereik (50, 80 of 100 kilometer), batterijen en verbrandingsmotoren.

Een stortvloed hulpsystemen

Het gros van de hulpsystemen komt uit de 7 Reeks. De gefacelifte BMW 3 zal dus automatisch kunnen inparkeren, op zijn rijstrook blijven of andersom: van rijstrook wisselen, kunnen remmen bij gevaar, onder bepaalde voorwaarden kunnen inhalen, semi-autonoom rijden en de bestuurder bijstaan in het geval van stop-and-go verkeer tot maximum 60km/u. Ondanks het vertrouwde cockpitdesign zal er hier nauwelijks een chip overeind blijven. De instrumenten zijn voortaan grotendeels naar eigen behoefte programmeerbaar, het head-up display biedt een verscheidenheid aan extra informatie, het grote centrale touch screen kan worden geactiveerd ofwel door de aanraakgevoelige controller ofwel rechtstreeks. Nog meer high-tech biedt (in optie) de 'gesture control' waardoor een simpel handgebaar voor je auto volstaat om het juiste commando uit te voeren.