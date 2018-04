​Te veel van het goede? S-Klasse-Coupé Brabus

Door: ADD

Als de snelheidsmeter tot 400 km/u doorloopt, zijn er twee mogelijkheden: of je zit in een slecht tuning exemplaar of in een echte supercar. De modellen van Mercedestuner Brabus hebben altijd al een beetje van beide gehad. Ze zijn extreem sterk, onfatsoenlijk snel en overdreven pompeus.

Dat geldt ook voor het laatste model van de tuner. De Brabus 850 gebaseerd op de S63 AMG Coupé is 850pk sterk en haalt 350 km/u. De tuner zelf beweert dat de auto de snelste en meest krachtige vierwielaangedreven coupé ter de wereld is.

In de schaduw van het goud

Binnenin zit de bestuurder op fluweelzacht, met de hand gestikt leder en wordt hij omgeven door 219 interieurstukken in dezelfde kleur als de velgen: "Shadow Gold". De buitenkant is versierd met carbon, 21-inch gesmede velgen, spoiler en een carbon diffuser.

Tunen om vervolgens af te bouwen

Bijzonder is al dat goud al lang niet meer. Buitengewoon is wel dat het waarschijnlijk het eerste tuning model is dat de prestaties van het basismodel tot in het absurde opdrijft, om daarna alles weer te moeten vergrendelen en elektronisch te begrenzen! Anders zouden techniek, banden en zo meer het allemaal niet meer aankunnen.

Brabus verhoogt de inhoud van de cilinders van de V8 biturbo van 5,5 naar 5,9 liter. Bovenop komen geoptimaliseerde cilinderkoppen, twee speciale turboladers met een grotere compressor unit en aangepaste uitlaatstukken, een groter inlaatsysteem en een roestvrij stalen sport uitlaatsysteem. Dat alles resulteert in 265pk bovenop de 585pk van de S63 AMG. Het koppel stijgt van 900 tot 1.450 Newtonmeter - theoretisch. Want Brabus moet "uit eerbied voor de levensduur van de gehele aandrijflijn" het koppel elektronisch op 1.150Nm begrenzen.

Strafste S-Klasse op de markt

Mercedes' topmodel S63 AMG kan helemaal niet tippen aan al die mooie cijfertjes. De twaalfcilinder coupé kan 'slechts' 630pk en 1.000Nm voorleggen, daarmee sprint hij in 3,9 seconden van nul naar 100. De vierwielaangedreven Brabus doet er 3,5 seconden over en na luttele 9,4 seconden zit die al aan 200km/u.

Ondanks de enorme vermogenstoename (850pk!) neemt de dorst van het getunede exemplaar niet toe, met 10,3 liter per 100 kilometer verbruikt hij net zoveel als het origineel. De tuner biedt ook een versie met achterwielaandrijving aan. Die slikt 10,1 liter.

De première van de 850 zal plaatsvinden op het Autosalon van Genève. Prijzen beginnen bij € 218.230 (exclusief BTW). Een volledig uitgeruste versie kost ongeveer € 342.288 (exclusief BTW).