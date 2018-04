Elektrische Audi R8 e-tron nog dit jaar op de markt

Door: BV

Audi heeft in Genève details onthult over een tweede versie van de nieuwe R8. Dat wordt een geheel elektrische versie met een autonomie van 450km.

Later dit jaar te koop, wordt duurste Audi R8

Audi experimenteerde eerder al met een e-tron. Maar de elektrische sportwagen van de eerste generatie was nooit te koop. Deze R8 e-tron 2.0 is fors verbeterd. Z’n rijbereik is nu dubbel zo groot, wat betekent dat de accuset nu ook 92 kWh capaciteit heeft. Dat was 49 kWh. Wat echter vooral tekenend voor de progressie is, is dat de batterijen ondanks die toename in vermogen, niet groter worden.

En de prestaties?

De Audi R8 e-tron zal door twee elektromotoren worden aangedreven. Die zullen 462pk en 920Nm leveren, wat voldoende is om 3,9 seconden na het vertrekken 100km/u te rijden.

Geen koopje

Audi zegt dat de R8 e-tron later dit jaar besteld kan worden. Over de prijs wil het merk met de vier ringen nog niets kwijt, maar dat je dieper in de buidel zal moeten tasten dan bij de € 190.000 die je kwijt bent voor een Audi R8 V10 Plus, is nu al duidelijk.