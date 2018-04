Honda Civic Type-R is snelste FWD Hot Hatch ooit (+ prijs)

Door: BV

Details over het uiterlijk van de nieuwe Honda Civic Type-R sijpelden eerder al door. Maar in vol ornaat krijgen we hem pas nu te zien, aan de vooravond van het Salon van Genève.

310pk en 400Nm

Onder z’n agressieve uiterlijk, dat vooral achteraan erg graag de spieren toont met een uit de kluiten gewassen vleugel en een diffuser waar je niet naast kan kijken, zit een 2-liter V-Tec mét turbo. Die is goed voor 310pk en zo maar eventjes 400Nm koppel. Maar het meest uitzonderlijke is niet dat hij zo veel vermogen heeft, wél dat Honda ervoor gekozen heeft dat alleen aan de voorwielen toe te vertrouwen. Als die voldoende houvast vinden is 100km/u een feit in 5,7 seconden, terwijl de topsnelheid 270km/u bedraagt. En daarmee is de nieuwe Honda Civic Type-R in elk geval de snelste hot hatch ooit onder de voorwielaandrijvers.

En op de Nürburgring?

Autobouwers proberen je met veel vlijt wijs te maken dat goede tijden op de Nürburgring je voordeel opleveren wanneer je op bevlogen wijze de kroost naar school brengt of een raid op de plaatselijke supermarkt plant. Dat doet het natuurlijk niet. Maar het is wel goed voor het prestige van het merk. Renault is dan ook erg fier op de Mégane RS. Dat is immers de snelste voorwielaangedreven auto rond de Nordschleife. Of liever, het was. Want deze Honda kaapt de kroon weg met een tijd van 7 minuten, 50 seconden en 63 honderdsten. Die rond kan je overigens integraal bekijken in deze video.

En de prijs?

De nieuwe Type-R duikt per direct op in de catalogus. In België zal het model vanaf € 34.000 op naam te schrijven zijn. In Nederland kost hij meteen € 44.390.