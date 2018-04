Rolls-Royce Serenity heeft duurste lak ooit

Door: BV

Op het Salon van Genève heeft Rolls-Royce de eerder al aangekondigde Phantom Serenity voorgesteld. Die heeft - onder meer - de duurste lak die het bedrijf ooit maakte. Daarin is parelmoer verwerkt en ze is voorzien van bloemenmotieven van Rolls-Royce’s penseelkunstenaar Marc Court.

600 uur werk per paneel

De Britten van Rolls-Royce verleggen de grenzen graag. Daarom zijn de interieurpanelen (waarvan het dak het meest opvallende is) voorzien van bloemendetails. De panelen zijn vervaardigd uit geweven zijde het Suzhou in China en de bloemen zijn erop geschilderd. Dat nam per paneel zo’n 600 werkuren in beslag.

Nog meer details

Kerselaar en bamboo, dat zijn de gebruikte houtsoorten. Maar er is nog meer… zo is de bagageruimte afgewerkt in wit leder en voorziet Rolls-Royce ook twee parasols met een erg smaakvolle retro-vormgeving.