Nieuwe D2 diesel voor Volvo S60 en V60

Door: BV

Volvo werkt hard aan een gemoderniseerd motorenpalet. Daarbij is een lagere CO2-uitstoot de priorieit. Het valt alleen niet zo hard op omwille van de nogal verwarrende typebenaming (D2, D3, D4…) die de Zweden bedachten voor hun motoren. Het cijfer na de D staat daarbij gewoon voor een vermogensklasse.

D2 met 120pk

Over de cilinderinhoud spreekt Volvo niet eens. Daarin volgt het bedrijf alleszins de jongste trends. Maar het gaat dus om Volvo's eigen tweeliter die 120pk opwekt en voldoet aan de Euro 6 emissienorm. De eenheid was er al in de V40, maar schopt het nu ook tot de S60 en V60. Beide modellen tonen zich er erg CO2-vriendelijk mee. De vierdeurs blaast slechts 96 g/km de atmosfeer in en de break gaat er amper 2 g/km boven.