Suzuki iK-2 strijdt vanaf 2016 mee in C-segment, krijgt 1.0 turbo

iK-2 heet de nieuwe Suzuki. Een auto die zich boven de Swift bevindt en het gat moet vullen waar de S-Cross in verdwaalt. Dat de iK-2 op een Seat lijkt, kan hem misschien zelfs nog helpen in zijn zoektocht naar nieuwe baasjes. De 'iK' zou trouwens staan voor 'intelligent Knowhow', terwijl de '2' iets te maken zou hebben met de styling van het beestje. Dat zal dan wel, zeker.

1.0 BoosterJet

Onder zijn toch wel glad gelijnde koetswerk gaat een 'mild hybride-aandrijfsysteem' schuil. Dat klinkt heel vooruitstrevend, maar komt eigenlijk gewoon neer op het terugwinnen van remenergie en de opslag daarvan in een lithium-ion accu plus een stop-/startsysteem.

Interessanter vinden wij de introductie van de 1.0 BoosterJet-benzinemotor. Dat is een direct ingespoten turboblok dat ongeveer even krachtig zou zijn als de (120 of 136pk sterke) 1.6 die Suzuki momenteel in haar modellen lepelt. U raadde het al, specificaties van het motortje werden nog niet vrijgegeven.

De Suzuki iK-2 komt in 2016 op de markt.