Lexus LF-SA heeft scherpe kantjes

Door: AUTO55

Op het Autosalon van Genève kan je op de Lexus-stand deze LF-SA concept car bewonderen. LF-SA, dat staat voor Lexus Future Small Adventurer en dat is eraan te zien. De kleine Japanner is dan ook maar 3,4m lang, 1,7m breed en 1,43m hoog. Volgens de constructeur van luxe-wagens zijn die afmetingen ideaal voor stadsgebruik.

Binnenin springt een Head-Up Display in het oog, net als het scherpe design in het algemeen. Er is plaats voor 2+2 personen in de LF-SA, wat wil zeggen dat er plaats is voor een koppel met bagage. Lexus moet nog verklappen wie de basis (Toyota Yaris?) en de aandrijving verzorgt. Dat het bedrijf plannen heeft voor een model onder de actuele CT200h, is echter geen geheim meer. Een productiemodel wordt dan ook ten laatste in 2018 verwacht.