Ford spijkert Ecosport bij, nu ook zonder reservewiel

Door: AUTO55

Sinds zijn intrede op de Belgische markt een jaar geleden, is de de Ford Ecosport al een paar duizend euro in prijs gezakt. Dat duidt op een slechter verkoopscijfer dan gehoopt. Dat er nu al een gefacelifte versie op het Autosalon van Genève staat te blinken, is eveneens een teken dat het de Ecosport niet voor de wind gaat.

De bijgespijkerde Ecosport zal pas laat dit jaar in de Ford-toonzalen opduiken. Hij ligt iets lager bij de grond, krijgt een aangepaste stuurbekrachtiging en een beter geïsoleerd interieur met een meer doordachte materiaalkeuze. Op motorisch vlak zou alles bij het oude blijven. En oh ja, het stoere reservewiel op de achterklep zal er enkel nog zijn voor wie het effectief wil.